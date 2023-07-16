Жителям Европы запретили пользоваться Threads даже с помощью VPN

Европейцам запретили публиковать посты в соцсети Threads, причем ограничения наложены очень серьезные, сервис полноценно не работает даже при помощи VPN.

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) внесла ограничения в работу новой соцсети Threads на территории ЕС.

Напомним, Threads является налогом Twitter. Пользователи из ЕС теперь могут только просматривать ленту, но публиковать собственные записи они не могут.

Meta объяснила причину блокировки, отметив, что это сделано умышлено из-за проблем с конфиденциальностью.

«Threads в настоящее время недоступен в большинстве стран Европы. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы люди, находящиеся там, не могли получить к нему доступ в настоящее время. Европа по-прежнему остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать доступным Threads в этом регионе в будущем» — написала пресс-служба сервиса.