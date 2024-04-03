Жителя США приговорили к тюрьме за обман с гарантией Apple на 6 млн долларов

Мужчина из США осужден за крупное мошенничество с гарантией Apple, используя поддельные устройства Apple. Чживэй “Аллен” Ляо и его сообщники запустили схему, которая обманула миллионы клиентов Apple.

Они импортировали поддельные продукты Apple из Китая, прикрепляли к ним подлинные серийные номера и возвращали их в магазины Apple, утверждая, что они неисправны.

Система гарантии Apple, доверяя серийным номерам, заменила подделки подлинными iPhone и iPad. Затем группа Ляо продавала эти подлинные устройства в Китае, в результате чего Apple понесла убытки в размере более 6 миллионов долларов.

Ляо был приговорен к более четырем годам тюремного заключения, а власти наложили арест на его имущество, включая дома, деньги и более 200 устройств Apple.

Этот случай мошенничества может повлиять на политику обслуживания клиентов Apple, так как компании могут стать более осторожными из-за потенциального ущерба, наносимого законным клиентам такими мошенническими действиями.