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Жителя США приговорили к тюрьме за обман с гарантией Apple на 6 млн долларов

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Мужчина из США осужден за крупное мошенничество с гарантией Apple, используя поддельные устройства Apple. Чживэй “Аллен” Ляо и его сообщники запустили схему, которая обманула миллионы клиентов Apple.

Они импортировали поддельные продукты Apple из Китая, прикрепляли к ним подлинные серийные номера и возвращали их в магазины Apple, утверждая, что они неисправны.

Система гарантии Apple, доверяя серийным номерам, заменила подделки подлинными iPhone и iPad. Затем группа Ляо продавала эти подлинные устройства в Китае, в результате чего Apple понесла убытки в размере более 6 миллионов долларов.

Ляо был приговорен к более четырем годам тюремного заключения, а власти наложили арест на его имущество, включая дома, деньги и более 200 устройств Apple.

Этот случай мошенничества может повлиять на политику обслуживания клиентов Apple, так как компании могут стать более осторожными из-за потенциального ущерба, наносимого законным клиентам такими мошенническими действиями.

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