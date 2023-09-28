Жители России стали чаще менять смартфоны и бренды при выборе нового устройства

Из предоставленных данных следует, что абоненты МТС в 2023 году стали чаще менять свои телефоны, сократив срок пользования устройствами до года и пяти месяцев. Эта тенденция связывается с расширением ассортимента смартфонов в низком и среднем ценовых сегментах, особенно среди китайских производителей. Доля китайских смартфонов в мобильной сети МТС увеличилась почти на 10 процентных пунктов.

Компания Realme показала наибольший прирост, увеличив свою долю на 2,5 процентных пункта, в то время как доля Samsung сократилась на 3 процентных пункта.

В Tele2 также подтверждают рост переходов пользователей на новые бренды на базе Android, связанный с изменениями в ландшафте вендоров устройств на российском рынке. Доля Samsung и Xiaomi снизилась по разным причинам: у Samsung были проблемы с поставками, а Xiaomi сократила рекламную поддержку.

В «МегаФоне» лидером среди новых зарегистрированных смартфонов стала Xiaomi, за которой следуют Apple iPhone. В «МегаФоне» также отмечают, что российский рынок проникают новые китайские марки смартфонов, что размывает лояльность пользователей к определенным брендам. В 2023 году только 30% пользователей сохранили приверженность конкретным производителям, в сравнении с 34% в предыдущем году.

Пользователи Apple остаются наиболее преданными своему бренду, где 67% из них предпочитают приобретать смартфоны Apple. Доля Samsung составляет 35%, а Xiaomi — 41%. Однако общая доля Apple на российском рынке сокращается, и китайский бренд Infinix сравнялся с Apple по числу проданных смартфонов.

В «М. Видео-Эльдорадо» отмечают, что владельцы смартфонов Apple также часто пользуются другими устройствами и сервисами этого бренда, такими как смарт-часы, наушники, ноутбуки и облачное хранилище. По данным компании, продажи смартфонов в России увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом, а выручка от продаж увеличилась на почти 10%.

В целом, российские пользователи стали более склонны менять бренды смартфонов при переходе на новые устройства, и китайские производители активно конкурируют на рынке смартфонов, предлагая широкий ассортимент по доступным ценам.

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