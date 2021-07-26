В первой половине этого года на российском рынке наблюдался рост спроса на кнопочные телефоны, тогда как ранее популярность такого сегмента с каждым годом сокращалась на 5-10%.

Как сообщил «Коммерсант», жители России стали активнее покупать кнопочные телефоны, есть несколько причин.

Так, популярность телефонов стала расти на фоне перехода на удаленную работу, когда кнопочный телефон заменяет стационарные устройства.

С другой стороны, кнопочные телефоны начали покупать бдительные пользователи, которые считают, что они являются более безопасными с точки зрения утечек данных.

Между тем, сообщается, что в первом полугодии стоимость кнопочных телефонов выросла на 11% и теперь средняя цена такого устройства составляет 1 450 рублей.