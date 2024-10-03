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Жители России активно покупают PlayStation 5 Pro несмотря на цену в 130 000 рублей

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Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о высоком спросе на консоль PlayStation 5 Pro. За первую неделю предзаказов продажи в три раза превысили прогнозы, составив 25% от продаж предыдущей модели PlayStation 5.

Новая консоль от Sony оснащена улучшенным процессором AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой до 3,85 ГГц. Графический чип на архитектуре RDNA 3 обеспечивает производительность 33,5 Тфлопс, что значительно больше по сравнению с RDNA 2 и её 10,3 Тфлопс. Оперативная память осталась 16 Гб, но её скорость увеличилась до 18 Гбит/с. Объем SSD-накопителя возрос до 2 Тб.

По данным производителя, улучшенные характеристики позволяют повысить рендеринг в играх на 45%, что позволяет запускать игры в 4K с увеличенной частотой кадров в режиме «Качество». Консоль также имеет улучшенную систему охлаждения, что позволяет играть на максимальных настройках без перегрева.

PlayStation 5 Pro продается по цене 129 999 рублей. Покупатели могут оформить предзаказ с рассрочкой на 24 месяца и кэшбеком 30%. Консоль имеет официальную гарантию 1 год.

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