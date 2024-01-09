Жители РФ в 2023 году искали на «Авито» необычную обувь, гаджеты и игрушки

В 2023 году россияне проявили большой интерес к покупкам на платформе «Авито». Они активно искали брендовую обувь, новейшие гаджеты и самые разнообразные игрушки, передает «ТАСС».

Некоторые брендовые кроссовки, такие как Balenciaga и New Balance, стали особенно популярными, их запросы увеличились в несколько раз.

Но россияне также проявили интерес к необычной обуви, так называемым подкрадулям. Они искали такую обувь около 400 тысяч раз.

В категории гаджетов пользовались спросом продукты от Apple, особенно новая модель iPhone 15, которую искали в 9,5 раза чаще, чем предыдущую модель. Количество запросов на нее составило почти 500 тысяч. В категории игрушек россияне интересовались «Гусем-обнимусем» и «Капибарой».

Первую игрушку искали в семь раз чаще, а вторую — почти в пять раз чаще, вероятно, благодаря выходу одноименного фильма. На «Авито» также были популярны запросы связанные с бизнесом, особенно покупка готовых бизнесов и производственного оборудования.

В области бизнеса запросы на покупку бизнеса увеличились в пять раз, а на покупку строительной компании — почти в шесть раз. Эти запросы включали различные предложения, от небольших минимаркетов до крупных супермаркетов.

Также пользователи «Авито» интересовались производственным оборудованием и строительными компаниями.

В целом, запросы пользователей показывают широкий спектр интересов и потребностей российского населения в 2023 году.