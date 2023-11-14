Жители РФ назвали главные страхи, связанные со смартфонами

Результаты опроса, проведенного компанией МТС, показывают, что значительная часть россиян испытывает опасения относительно безопасности и приватности своих смартфонов. Видимо, это связано с распространением информации о возможных угрозах и нарушениях конфиденциальности, которые могут произойти через использование электронных устройств.

Опасения о том, что смартфоны могут подслушивать разговоры, являются довольно распространенными, согласно опросу. Это может быть связано с тревожными новостями о возможностях слежки и прослушивания, которые могут быть доступны специальным службам или хакерам.

Также интересно, что некоторые владельцы смартфонов боятся, что производители могут заблокировать их устройства, превратив их в «кирпич». Возможно, это связано с недавними случаями блокировки устройств со стороны производителей, такими как случай с компанией Apple, которая блокировала iPhone, если пользователь заменил неоригинальный экран.

Опасения относительно излучения смартфонов и его воздействия на здоровье тоже представляют собой значительную долю респондентов. Это может быть вызвано обсуждением вопроса о потенциальном вреде от электромагнитных волн, испускаемых смартфонами, хотя научные исследования пока не дали однозначного ответа на этот вопрос.

Опрос также показывает, что многие пользователи принимают меры по защите своих личных данных, таких как отключение геолокации и использование функций разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальца, несмотря на опасения относительно возможной утечки информации.

В целом, результаты опроса указывают на то, что сознание и внимание к вопросам безопасности и приватности в сфере смартфонов и цифровых технологий становятся все более важными для российских пользователей.

Источник: Газета.ру.