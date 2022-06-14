Жители РФ начали массово продавать свои игровые консоли PlayStation и Xbox

Продажи игровых консолей выросли как только Sony и Microsoft объявили, что покидают российский рынок и закрыли возможность покупать игры.

В России после 10 марта резко выросло количество объявлений о продаже приставок PlayStation и Xbox.

Как сообщили в пресс-службе VK, на сайтах бесплатных объявлений на 70% увеличилось количество предложений PlayStation 4 Pro, на 25% — PlayStation 4, а вот прирост PlayStation 5 стал больше всего 5%.

Несмотря на рост предложений цена на консоли осталась высокой. Так, PlayStation 5 предлагают в среднем за 96 тыс. руб. при том что до 10 марта ценник был 64,5 тыс. рублей.

Также выросла средняя цена на Xbox Series S с 32,7 до 35,5 тыс., а на Xbox Series X с 62 до 76 тыс.

Некоторые продают приставки так как хотят сменить версии без дисковода на вариант с приводом, так как диски с играми в России доступны.

Другие избавляются от консолей так как нет возможности покупать игры онлайн.