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Жителей РФ предупредили о мошенничестве под видом служб доставки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Мошенники используют схему обмана, отправляя гражданам сообщения о готовности заказа на доставку товара. Получив такое сообщение, человек может перейти по ссылке для отслеживания заказа, не подозревая о подвохе.

Злоумышленники чаще всего подделывают профили известных служб доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс Доставка» и Delivery Club, сообщил Росконтроль.

После уведомления о готовности заказа пользователю предлагают перейти по фишинговой ссылке, ведущей на сайт, очень похожий на оригинал. На этом сайте просят ввести данные банковской карты и пароли от приложений.

Чтобы избежать обмана, эксперты рекомендуют внимательно проверять доменное имя сайта, на который вас направляют. Оно должно соответствовать официальному сайту службы доставки.

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