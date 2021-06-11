Исследователи из Кембриджского центра графена показали, что графен может использоваться для жестких дисков сверхвысокой плотности (HDD) с десятикратным скачком по сравнению с современными технологиями.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, было проведено в сотрудничестве с группами из Университета Эксетера, Индии, Швейцарии, Сингапура и США.

Жесткие диски впервые появились в 1950-х годах, но их использование в качестве запоминающих устройств в персональных компьютерах началось только с середины 1980-х годов. Они становятся все меньше по размеру и плотнее по количеству хранимых байтов. Хотя твердотельные накопители популярны для мобильных устройств, жесткие диски по-прежнему используются для хранения файлов на настольных компьютерах, в основном из-за их низкой стоимости производства и покупки.

Жесткие диски содержат два основных компонента: пластины и головку. Данные записываются на пластины с помощью магнитной головки, которая быстро перемещается над ними при их вращении. Пространство между пластиной и пластиной постоянно уменьшается, чтобы обеспечить более высокую плотность.

Графен позволяет вдвое снизить трение и обеспечивает лучшую коррозию и износ, чем современные решения. Фактически, один слой графена снижает коррозию в 2,5 раза.

Кембриджские ученые перенесли графен на жесткие диски из железо-платины в качестве магнитного записывающего слоя и протестировали тепловую магнитную запись (HAMR) — новую технологию, которая позволяет увеличить плотность хранения за счет нагрева записывающего слоя до высоких температур. Современные КОК не работают при таких высоких температурах, в отличие от графена. Таким образом, графен в сочетании с HAMR может превосходить существующие жесткие диски, обеспечивая беспрецедентную плотность данных, превышающую 10 терабайт на квадратный дюйм.

«Демонстрация того, что графен может служить защитным покрытием для обычных жестких дисков и что он способен выдерживать условия HAMR, является очень важным результатом. Это будет способствовать дальнейшему развитию новых жестких дисков с высокой плотностью записи », — сказала д-р Анна Отт из Кембриджского центра графена, один из соавторов этого исследования.

Скачок плотности данных на жестких дисках в десять раз и значительное снижение степени износа имеют решающее значение для достижения более устойчивой и надежной записи магнитных данных. Технологические разработки на основе графена продвигаются по верному пути к более устойчивому миру.