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«Газета.Ru»: 38% женщин в РФ на первом свидании предпочитают мужчин с iPhone

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Согласно опросу, проведенному дейтинг-сервисом Mamba и брендом Magssory, гаджет стал важным показателем дохода на первом свидании для россиян.

22% женщин и 6% мужчин обращают внимание на телефон потенциального партнера. При этом 60% девушек интересует внешний вид устройства, а 38% — бренд.

Из опрошенных 38% женщин предпочитают мужчин с телефонами Apple, а 10% находят пользователей Android привлекательными. Мужчины менее требовательны: 24% хотят, чтобы их спутницы использовали устройства Apple, а 21% поддерживают Android.

Более половины женщин (56%) и 47% мужчин считают, что наличие новейшей модели телефона у партнера говорит о высоком доходе. Каждый десятый респондент отметил, что ему будет некомфортно, если телефон его избранника будет значительно дороже его собственного.

Эксперты подчеркивают, что внешний вид играет ключевую роль в создании первого впечатления. 90% женщин и 52% мужчин обращают внимание на одежду и обувь. 36% девушек оценивают прическу, а 69% мужчин смотрят на волосы, маникюр и макияж своих партнерш.

Неопрятный внешний вид не устраивает 83% женщин и 54% мужчин. Более 41% респондентов не одобряют неправильную осанку и странную мимику. 20% женщин и 30% мужчин оттолкнет неудачная прическа, а более трети молодых людей (38%) и 27% девушек не оценят яркий макияж и вызывающий стиль.

Источник: Газета.ру.

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