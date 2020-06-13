Женщины предпочитают смартфоны Samsung, а мужчины – Xiaomi

Это выяснили зарубежные журналисты, которые провели опрос мужчин и женщины.

Респондентов просили рассказать, какие смартфоны они приобретают чаще всего и какие бренды их больше устраивают. Оказалось, что разница в выборе у мужчин разная.

Так, мужчины чаще покупают смартфоны брендов Xiaomi и Realme, а вот прекрасной половине человечества больше нравятся модели от Samsung и Oppo.

Объясняя свой выбор респонденты-мужчины говорили, что им больше важны технические возможности аппаратов, тогда как женщины чаще выбирают устройство по внешнему виду и учитывают наличие в нем инновационных решений.

Кроме этого, мужчины реже бояться приобретать смартфоны онлайн.