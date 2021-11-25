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Женщина проглотила AirPod вместо лекарства, и он продолжил работать у нее в желудке

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Технологический гигант Apple стал объектом множества удивительных подвигов, совершенных его продуктами. Эти достижения отражают надежность и скрытые возможности различных продуктов Apple. Список становится довольно обширным, включая iPhone, iPad, Mac и даже AirPods.

Женщина по ошибке проглотила AirPod, и он продолжал работать у нее в животе

В TikTok есть видео о женщине из Бостона, которая рассказала о своем опыте использования AirPods от Apple. Сообщается, что женщина с именем пользователя @iamcarliiib случайно проглотила один из своих наушников AirPods вместо своего лекарства.

Женщина сказала, что хотела принять обезболивающее ибупрофен, который был на ее руке, а левая часть ее AirPods — на другой руке. Очевидно, в агонии от боли она необъяснимым образом сменила лекарство на AirPod и поняла ошибку, уже проглотив устройство. Женщина сказала, что предприняла несколько попыток, чтобы вывести его из организма, но этого не произошло. Рентген подтвердил, что устройство больше не застряло в ее животе.

Женщина также отметила, что AirPod может записывать звук с ее живота, поскольку он все еще был подключен к ее iPhone до того, как был проглочен. Это было указано в голосовой заметке, которую она отправила другу, которая включала булькающие звуки, записанные в ее животе.

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