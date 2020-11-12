Zepp при поддержке Huami запустит новые умные часы серии Z

Несколько дней назад Huami, компания, стоящая за популярной линейкой носимых устройств Amazfit, подтвердила, что 17 ноября во всем мире она запустит свои новые умные часы под брендом Zepp.

Теперь компания подтвердила, что грядущие умные часы Zepp в новой серии Z будут официально представлены в Китае рано утром 18 ноября. Компания также дразнила устройство в общем тизерном видео.

Ожидается, что носимое устройство будет иметь металлический корпус с кожаным ремешком. На правой стороне часов также видны две кнопки, но мы ожидаем, что по крайней мере еще одна такая кнопка — придаст им традиционный вид часов, подходящий как для повседневного, так и для делового стиля.

Компания уже выпустила на рынок умные часы Zepp E, которые предлагаются в двух моделях — с квадратным циферблатом и круглым циферблатом. Он имеет трехмерный изогнутый безрамочный дизайн и предлагает постоянно включенный дисплей, а также функции отслеживания состояния и активности.

Для тех, кто не знает, материнская компания Amazfit Huami приобрела калифорнийскую Zepp в 2018 году, а ранее в этом году компания переименовала свое приложение Amazfit в Zepp. Компания планирует сохранить бренд Amazfit для интеллектуального носимого оборудования, тогда как Zepp станет платформой для управления личным благополучием.