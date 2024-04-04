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Землетрясение не повлияло на поставку чипов NVIDIA

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Согласно заявлению NVIDIA, компания не столкнулась с проблемами в своей цепочке поставок чипов после мощного землетрясения недалеко от Тайваня. Компания подтвердила, что ее поставки чипов остаются в целости и сохранности, несмотря на возникшие опасения.

NVIDIA является одним из крупнейших клиентов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), который производит чипы для множества ведущих компаний, включая Apple и Qualcomm.

TSMC сообщила, что не было повреждений важного оборудования для производства чипов, и работа была возобновлена в течение нескольких часов после землетрясения.

Производство чипов требует высокой точности и бесперебойной работы, поэтому даже небольшие неполадки могут привести к серьезным потерям. Однако благодаря готовности TSMC и принятым мерам безопасности, производственная линия была сохранена.

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