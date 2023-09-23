«Зеленные»чехлы FineWoven для iPhone 15 получили отрицательные отзывы

Apple представила новую линейку чехлов FineWoven для iPhone 15 в день презентации новых смартфонов. Они призваны заменить прежние высококачественные кожаные аксессуары, однако первые отзывы оказались негативными.

FineWoven — это инновационный материал от Apple, который используется для чехлов и аксессуаров нового поколения. Компания описывает его как «роскошный и прочный микротвил». Но, несмотря на приятное на ощупь покрытие, чехлы быстро теряют товарный вид — на материале остаются царапины, которые практически невозможно убрать.

Эксперты и пользователи считают, что новинка не соответствует заявленному качеству и высокой стоимости. Кожаные чехлы Apple решила заменить из соображений экологии. Однако многие полагают, что материал FineWoven не может стать достойной альтернативой натуральной коже.

Таким образом, несмотря на инновационность, первые чехлы FineWoven для iPhone 15 раскритиковали за низкое качество и несоответствие цене. Apple пока не комментирует негативные отзывы, но с таким низким качеством, инновационные «зеленые» чехлы не будут пользоваться спросом.