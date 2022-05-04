ZDNet: перегрев или неприятный запах могут являться предвестниками скорого взрыва смартфона

При неприятном запахе от зарядки или смартфона пользователю нужно быть максимально внимательным, возможно устройство в любой момент воспламенится.

Возгорание смартфона на самом деле достаточно редкое явление, и прежде чем это произойдет может происходить сильный нагрев зарядки, или самого смартфона.

Также на скорый выход аккумулятора из строя или даже его воспламенений укажет деформированный корпус смартфона.

Эксперты советуют при признаках вздутия батареи, или резком нагреве смартфона, а также появлении запаха от устройства, срочно его выключить и не пользоваться, чтобы остыл аккумулятор, после чего лучше всего обратиться в мастерскую, чтобы извлечь опасную батарею.