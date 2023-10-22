ZDNet: iPhone на iOS 17 странным образом выключаются по ночам

В середине октября на платформе Reddit начали появляться жалобы пользователей о неожиданных выключениях iPhone в ночное время. Заметивший это пост собрал более 800 лайков и 300 комментариев, как сообщает портал ZDNet.

Автор отметил, что ситуация стала бы менее проблематичной, если бы утром устройство не потребовало ввода пароля для разблокировки. Обычно такая операция требуется лишь после перезагрузки или включения.

Судя по другим публикациям, данная проблема не привязана к конкретной версии iOS или к определенной модели телефона.

Представители Apple пока не предоставили официального комментария по поводу выключений iPhone ночью.