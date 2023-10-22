Главная » Новости

ZDNet: iPhone на iOS 17 странным образом выключаются по ночам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 155 Опубликовано

В середине октября на платформе Reddit начали появляться жалобы пользователей о неожиданных выключениях iPhone в ночное время. Заметивший это пост собрал более 800 лайков и 300 комментариев, как сообщает портал ZDNet.

ZDNet: iPhone на iOS 17 странным образом выключаются по ночам

Автор отметил, что ситуация стала бы менее проблематичной, если бы утром устройство не потребовало ввода пароля для разблокировки. Обычно такая операция требуется лишь после перезагрузки или включения.

Судя по другим публикациям, данная проблема не привязана к конкретной версии iOS или к определенной модели телефона.

Представители Apple пока не предоставили официального комментария по поводу выключений iPhone ночью.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.