Заявленная автономность новых наушников Sony WF-1000XM4 составит 12 часов

Sony скоро представит новое поколение флагманских наушников WF-1000XM, и это будет уже четвертое поколение полностью беспроводных наушников с активным шумоподавлением.

Уже известно, что Sony WF-1000XM4 получат процессор под названием Sony V1. Он в наушниках будет отвечать исключительно за шумоподавление, а еще в устройстве появится поддержка LDAC и Hi-Res Audio.

Сообщается, что в WF-1000XM4 вырастет время работы на одном заряде. Так, на одном заряде наушники с активным шумоподавлением проработают до 8 часов, а без него — до 12 часов.

Футляр для зарядки обеспечит еще минимум 24 часа работы. Помимо этого, футляр можно будет заряжать не только через порт USB-С, но также по беспроводной зарядке.

Источник еще сообщил, что в WF-1000XM4 улучшат микрофоны и реализуют защиту по стандарту IPx4. Стоимость четвертого поколения японских беспроводных наушников составит 280 евро.