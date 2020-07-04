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Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

04.07.2020 18:50

В том числе благодаря этому заводу компании удалось добиться успеха PS4 на мировом рынке.
Уже скоро на предприятии компании в Кисарадзу, которое имеет относительно небольшие размеры, стартует сборка консолей нового поколения, а с их выходом прекратится производство предшественника.

Накануне старта сборки приставок в компании рассказали о своем предприятии, которое способно производить более 1 млн PlayStation в год.

Все процессы полностью автоматизированы. Производственная площадка была открыта чуть более двух лет назад.

Каждые 30 секунд с конвейера сходит 1 консоль, которая от начала сборки проходит 331,4 метра линии.

Общая производительность фабрики не рассекречивается, но если она будет работать каждый день, то с ее конвейера может сходить более одного миллиона консолей ежегодно.

Сборкой занимаются роботы, поэтому в случае падения продаж консолей компания без проблем сможет сохранить их рентабельность.

Источник: ixbt.com.

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