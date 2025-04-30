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Завершение задач идёт быстрее: в Windows 11 добавили новую опцию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Компания Microsoft внедрила в операционную систему Windows 11 новую функцию, упрощающую завершение зависших приложений. Обновление привлекло внимание пользователей и представителей технологических изданий. Теперь завершить неотвечающую программу можно прямо через контекстное меню на панели задач.

Для активации функции необходимо открыть параметры системы, перейти в раздел «Система», выбрать пункт «Для разработчиков» и включить опцию «Завершение задач».

Ранее пользователям приходилось вызывать «Диспетчер задач» с помощью комбинации клавиш «CTRL + ALT + DEL», искать зависшее приложение в списке и вручную завершать его процесс. С новым инструментом этот процесс становится значительно быстрее и удобнее.

Функция особенно полезна при работе с ресурсоёмкими программами, которые могут периодически переставать отвечать. Теперь действия по их закрытию выполняются в один-два клика, без необходимости перехода к отдельным системным утилитам.

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