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Защитные пленки для экранов смартфонов теряют свою актуальность

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Защитные пленки для экранов смартфонов, которые долгое время считались обязательными, теперь теряют свою актуальность.

Современные устройства часто оснащаются закаленным стеклом, таким как Gorilla Glass, которое уже обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам и ударам.

Современные смартфоны также лучше защищены от падений благодаря качеству сборки. Пленки, которые раньше предохраняли экраны, сейчас обеспечивают лишь минимальную защиту и не так важны, если вы не подвергаете телефон риску повреждений.

Кроме того, защитные пленки могут ухудшать качество изображения на дисплее. Современные производители смартфонов предлагают удобные программы по ремонту и гарантии, что также снижает необходимость в пленках.

В итоге, для защиты экрана лучше использовать качественный чехол, который поможет предотвратить повреждения, чем полагаться на защитные пленки, которые уже не столь эффективны.

 

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