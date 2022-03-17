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Защитник Microsoft отметил собственные обновления Office как вредоносное ПО

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Сегодня Microsoft допустила серьезную ошибку, поскольку Защитник компании для безопасности конечных точек начал обнаруживать обновления для своего собственного приложения Office как программы-вымогатели. Антивирусная программа ошибочно идентифицировала «OfficeSvcMgr.exe» как вредоносное программное обеспечение.

Проблема была впервые обнаружена, когда сегодня системные администраторы начали замечать предупреждения о программах-вымогателях при обновлении своего последнего Microsoft Defender for Endpoint. Осознав это, Microsoft начала работать над проблемой и подтвердила, что это действительно ложное срабатывание.

Стив Шольц из компании с именем пользователя «Steve_Scholz» на Reddit объяснил проблему в ветке. Шольц — главный технический специалист по безопасности и соответствию требованиям в Microsoft.

Он написал:

К вашему сведению
, это было ложно/положительно, и теперь оно исправлено. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями ниже:

Начиная с утра 16 марта клиенты могли столкнуться с серией ложноположительных обнаружений, связанных с обнаружением программ-вымогателей в файловой системе. Microsoft исследовала этот всплеск обнаружений и определила, что это ложноположительные результаты. Microsoft обновила облачную логику, чтобы подавить ложные срабатывания.

Описание
• Клиенты могли столкнуться с серией ложных срабатываний, связанных с обнаружением программ-вымогателей в файловой системе.
• Корпорация Майкрософт обновила облачную логику, чтобы предотвратить создание предупреждений в будущем и устранить предыдущие ложные срабатывания.

В другом ответе в той же теме Шольц объяснил, что проблема была вызвана проблемой кода, которая с тех пор была исправлена.

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