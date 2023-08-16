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«Защитник» Microsoft научился распознавать пиратские копии ОС и блокировать их

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Компания Microsoft выпустила патч Security Intelligence Update 1.395.68.0, который включает функциональность для антивируса Microsoft Defender, позволяющую обнаруживать и противостоять пиратским версиям операционных систем Windows. Этот патч блокирует использование службы KMS (Key Management Service), которая широко используется для активации нелицензионных копий Windows. Также происходит сброс активации на системах, ранее «зарегистрированных» с помощью нелегальных ключей.

«Защитник» Microsoft научился распознавать пиратские копии ОС и блокировать их

Целью Microsoft является борьба с распространением пиратских версий операционных систем. На данный момент этот патч еще не внедрен в официальные версии Windows 10 и 11, но ситуация может измениться в будущем.

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