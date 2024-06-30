Защитная пленка для смартфона с УФ-клеем может стать причиной его поломки

Безопасность смартфона и защита экрана — важные вопросы для большинства пользователей. Однако некоторые защитные пленки с УФ-клеем могут вызывать определенные проблемы, о чем предупредил пользователь Reddit под ником LingeringCarmine.

В своем сообщении он рассказал о своем неудачном опыте установки УФ-клеевой защитной пленки на экран своего Samsung Galaxy.

Клей попал на кнопку регулировки громкости, в результате чего она отсоединилась, а также просочился в гнездо S Pen, создав рябь на корпусе. Хотя наконечник S Pen можно заменить, отсоединение кнопки регулировки громкости требует серьезного ремонта, что негативно сказывается на финансовых затратах.

Кроме того, защитные пленки с УФ-клеем могут вызывать и другие проблемы, такие как сбой распознавания отпечатков пальцев, кожные аллергии и заедание кнопок. Эти непредвиденные риски ставят под сомнение безопасность и эффективность таких пленок.

Однако, несмотря на эти проблемы, защитные пленки с УФ-клеем все равно пользуются популярностью, особенно у пользователей устройств с изогнутыми экранами.

В этом случае рекомендуется обратиться к профессионалам для установки пленки, чтобы избежать попадания клея на нежелательные поверхности устройства. Перед покупкой рекомендуется изучить отзывы других пользователей, чтобы выбрать качественную и надежную пленку.