Ulefone защищенный смартфон Ulefone Armor X6 Pro оценила в $120

Производитель защищенных смартфонов Ulefone выпустил новую недорогую модель, которая получила защиту от воды, пыли и ударов.

Новинка под названием Armor X6 Pro способна продержаться под водой на глубине до полутора метров в течении получаса.

Также она выдерживает падение о твердую поверхность с небольшой высоты, на что указывает американский стандарт MIL-STD-810G.

Ulefone Armor X6 Pro подойдет для ремонтников, строителей и любителей экстремального спорта.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio A22 с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

В устройстве установили 5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей и фронтальную камеру на 5 Мп.

На задней панели находится одинарный датчик изображения на 13 Мп. Недостатком смартфона можно назвать небольшую батарею, которая имеет емкость всего 4000 мАч, причем в ней поддержки быстрой зарядки.

На рынке Ulefone Armor X6 Pro будет предлагаться по цене 120 долларов.