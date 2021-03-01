Защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 готов к выходу

Samsung готовит преемника своему «неубиваемому» смартфону Galaxy Xcover.

Сейчас компания работает над Galaxy Xcover 5, который на рынке придет на смену Galaxy Xcover 4s, представленному в 2019 году.

Рендерное изображение Galaxy Xcover 5 в Сети опубликовал авторитетный сетевой информатор под ником Эван Блэсс.

Этот инсайдер многократно предоставлял данные про будущие смартфоны корейского производителя.

Пока только показана лицевая сторона защищённого смартфона.

Аппарат лишится фронтальных кнопок, но в нем останутся толстые рамки. На боковых гранях будут размещены стандартные кнопки регулировки громкости и блокировки, а с противоположной стороны будет находиться большая программируемая кнопка.

Помимо изображения были раскрыты и некоторые характеристики. Так, в Galaxy Xcover 5 установят Bluetooth 5.0, 4 ГБ оперативной памяти и процессор Exynos 850. Аппарат на рынке будет предлагаться в двух версиях.

Дисплей в защищённом от воды и ударов смартфоне будет диагональю 5,7-дюйма. Его разрешение составит HD+. По слухам в смартфоне будет 64 ГБ постоянной памяти и аккумулятор на 3000 мАч.