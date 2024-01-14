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Защищенный смартфон Oukitel WP33 Pro 5G получил АКБ на 22 000 мАч

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Смартфон Oukitel WP33 Pro, который выпущен компанией Oukitel, представляет собой новый взгляд на прочные смартфоны. Он отличается уникальным сочетанием трех ключевых функций.

Защищенный смартфон Oukitel WP33 Pro 5G получил АКБ на 22 000 мАч

Одной из особенностей WP33 Pro являются его мультимедийные динамики 136 дБ и мощностью 5 Вт.

Что касается питания, WP33 Pro оснащен батареей емкостью 22 000 мАч, которая обеспечивает впечатляющие 80 часов непрерывного воспроизведения музыки или неделю регулярного использования без подзарядки.

Благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт и функции обратной зарядки мощностью 18 Вт, можно зарядить iPhone около девяти раз от одного заряда WP33 Pro.

WP33 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100 + 5G, который сопряжен с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ накопителем UFS 2.2.

Защищенный смартфон Oukitel WP33 Pro 5G получил АКБ на 22 000 мАч

Смартфон имеет 6,6-дюймовый дисплей FHD + IPS с частотой обновления 60 Гц. В комплект камеры WP33 Pro входят 64-мегапиксельная основная камера Sony IMX686, 20-мегапиксельная камера ночного видения IMX350 и 32-мегапиксельная фронтальная камера IMX616.

WP33 Pro также сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к воздействию воды, пыли и ударов. Кроме того, он имеет экран Corning Gorilla Glass для дополнительной защиты.

Смартфон Oukitel WP33 Pro доступен для покупки с 13 января по цене 300 долларов.

Защищенный смартфон Oukitel WP33 Pro 5G получил АКБ на 22 000 мАч

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