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Защищенный смартфон Oukitel WP13 теперь доступен на AliExpress по цене менее 200 долларов

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Защищенный смартфон Oukitel WP13 наконец-то официально представлен, и теперь его можно купить на AliExpress и Banggood. Устройство продается через Aliexpress по начальной цене 199 долларов США вместе с бесплатными наушниками TWS для первых 300 покупателей.

Защищенный смартфон Oukitel WP13 теперь доступен на AliExpress по цене менее 200 долларов

Oukitel WP13 оснащен 6,52-дюймовым дисплеем HD + с разрешением 720 x 1600 пикселей. Смартфон доступен в единственном варианте с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти. Он работает на SoC MediaTek MT6833_5G-C.

Есть модуль тройной задней камеры, состоящий из основной камеры на 48 МП и вторичного датчика 2 МП + 0,3 МП. Он состоит из аккумулятора емкостью 5280 мАч с поддержкой быстрой зарядки более 18 Вт.

Источник — Astera.

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