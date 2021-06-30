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Защищенный смартфон Energizer Hard Case G5 с 5G оценили в 600 долларов

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Под брендом Energizer представлен защищенный смартфон Hard Case G5, который стал первой моделью компании с поддержкой 5G и высокой защитой от падений и жидкости.
Energizer Hard Case G5 получил процессор Dimensity 720 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. В аппарате также есть поддержка карт памяти формата microSD и двух SIM-карт.

В верхней части 6,3-дюймовго экрана размещен каплевидный вырез, в котором находится фронтальная камера с датчиком на 8 Мп.

Защищенный смартфон Energizer Hard Case G5 с 5G оценили в 600 долларов
На тыльной стороне установлено три объектива с матрицами 48, 20 и 13 Мп, причем 20 Мп сенсор является камерой ночного видения.

Под «капотом» новинки установили аккумулятор на 5000 мАч, NFC и FM-радио. Корпус Energizer Hard Case G5 получил защиту по стандарту IP69, и резиновые вставки, которые позволяют устройству выдержать падение на твёрдую поверхность.

Energizer Hard Case G5 из «коробки» будет работать под управлением Android 11. Продажи смартфона стартуют осенью по цене 600 долларов.

Energizer Energizer Hard Case G5
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