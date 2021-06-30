Защищенный смартфон Energizer Hard Case G5 с 5G оценили в 600 долларов

Под брендом Energizer представлен защищенный смартфон Hard Case G5, который стал первой моделью компании с поддержкой 5G и высокой защитой от падений и жидкости.

Energizer Hard Case G5 получил процессор Dimensity 720 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. В аппарате также есть поддержка карт памяти формата microSD и двух SIM-карт.

В верхней части 6,3-дюймовго экрана размещен каплевидный вырез, в котором находится фронтальная камера с датчиком на 8 Мп.



На тыльной стороне установлено три объектива с матрицами 48, 20 и 13 Мп, причем 20 Мп сенсор является камерой ночного видения.

Под «капотом» новинки установили аккумулятор на 5000 мАч, NFC и FM-радио. Корпус Energizer Hard Case G5 получил защиту по стандарту IP69, и резиновые вставки, которые позволяют устройству выдержать падение на твёрдую поверхность.

Energizer Hard Case G5 из «коробки» будет работать под управлением Android 11. Продажи смартфона стартуют осенью по цене 600 долларов.