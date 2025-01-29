Главная » Новости

Защищенный смартфон Doogee S200X получил Dimensity 7050 и 12 ГБ ОЗУ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

На Amazon стал доступен новый защищенный смартфон Doogee S200X, этот аппарат получил аккумулятор на 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 12 ГБ оперативной памяти.

Doogee S200X на Amazon предлагают за 500 долларов, но сейчас действует скидка в размере 100 долларов.
Аппарат защищён от ударов и воды, причем устройство выдерживает падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность.

Работает Doogee S200X на Android 14 и имеет процессор MediaTek Dimensity 7050, в смартфоне установлено 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также два слота для SIM-карт.

Задняя камера состоит из 100-мегапиксельного основного модуля и 20-мегапиксельной камеры для ночной съемки. На задней панели есть дополнительный экран для отображения уведомлений и управления музыкой.

Защищенный смартфон Doogee S200X получил Dimensity 7050 и 12 ГБ ОЗУ Защищенный смартфон Doogee S200X получил Dimensity 7050 и 12 ГБ ОЗУ

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.