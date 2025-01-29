Защищенный смартфон Doogee S200X получил Dimensity 7050 и 12 ГБ ОЗУ

На Amazon стал доступен новый защищенный смартфон Doogee S200X, этот аппарат получил аккумулятор на 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 12 ГБ оперативной памяти.

Doogee S200X на Amazon предлагают за 500 долларов, но сейчас действует скидка в размере 100 долларов.

Аппарат защищён от ударов и воды, причем устройство выдерживает падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность.

Работает Doogee S200X на Android 14 и имеет процессор MediaTek Dimensity 7050, в смартфоне установлено 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также два слота для SIM-карт.

Задняя камера состоит из 100-мегапиксельного основного модуля и 20-мегапиксельной камеры для ночной съемки. На задней панели есть дополнительный экран для отображения уведомлений и управления музыкой.