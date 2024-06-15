Защищенный Doogee V Max Plus получил камеру 200 Мп и АКБ на 22 000 мАч

Doogee представила свой новый защищенный смартфон Doogee V Max Plus, который имеет высококачественную камеру с разрешением 200 Мп и емкую батарею на 22 000 мАч.

Он имеет прочный корпус, соответствующий нескольким стандартам защиты, а также оснащен мощной батареей, высокоразрешающей камерой и большим объемом памяти.

Экран смартфона — IPS-дисплей с диагональю 6,58 дюйма и разрешением FHD+. Он имеет частоту обновления 120 Гц. Устройство работает на чипе Dimensity 7050 5G и оснащено 36 ГБ оперативной памяти (16 ГБ физической памяти и 20 ГБ виртуальной) и 512 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить до 1 ТБ.

Основная камера состоит из 200-мегапиксельного датчика, а также сверхширокоугольного и макросенсора с разрешением 8 Мп. Кроме того, есть камера для ночного видения с разрешением 20 Мп, а для селфи и видеозвонков имеется фронтальная камера на 32 Мп.

Doogee V Max Plus также обладает защитой от воды, пыли и повреждений в соответствии с IP68, IP69K и MIL-STD-810H стандартами. Он также поддерживает Wi-Fi 6 и различные системы навигации, такие как GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и AGPS. Батарея емкостью 22 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает до 1540 часов работы от одного заряда.

Doogee V Max Plus будет доступен для приобретения с 1 июня по цене $412.