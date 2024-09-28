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Защищенный Cubot KingKong Star 2 получил современные характеристики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Cubot представила новый защищённый смартфон KingKong Star 2, который поступит в продажу в следующем месяце и отличился наличием современных технологий.

Защищенный Cubot KingKong Star 2 получил современные характеристики

Cubot KingKong Star 2 имеет ударопрочный корпус с полными пыле- и влагозащитными характеристиками по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Смартфон способен выдерживать падения, а также погружение в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. При этом его толщина составляет всего 7,2 мм в самом узком месте.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Внутри работает процессор MediaTek Dimensity 8200 с частотой 3,1 ГГц.

Пользователям доступно 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ, что обеспечивает быструю работу приложений.

Камеры также впечатляют: основная камера имеет разрешение 100 Мп, а фронтальная — 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

На задней панели расположен небольшой 1,85-дюймовый экран, который отображает время и уведомления.

 

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