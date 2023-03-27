Защищенные флагманские смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra представлены официально

Amazfit на домашнем рынке представила новые смарт-часы, которые подойдут любителям активного отдыха.

Новые смарт-часы T-Rex Ultra получили полимерный корпус и безель вокруг экрана из нержавеющей стали 316L, а также аккумулятор, который способен обеспечить часам до 20 дней автономной работы, или до 80 часов при энергосберегающем режиме GPS.

Это очень хорошие показатели для смарт-часов такого уровня. Производитель заявляет, что T-Rex Ultra способны работать при температуре от +70 до -40 градусов. Также в них реализовали защиту по стандарту MIL-STD 810G и 10 ATM.



В T-Rex Ultra есть стандартный набор датчиков для мониторинга здоровья и режимов тренировки. Часы способны распознавать 160 видов тренировок, в них также можно заниматься фридайвингом и прыгать с парашютом.

В часах установлен 1,39-дюймовый AMOLED экран с разрешением 454×454 пикселей, пиковая яркость дисплея составляет 1000 нит.

Питание часов обеспечивает аккумулятор на 500 мАч, его можно заряжать только комплектной магнитной зарядкой.

Размеры новинки 47,3×47,3×13,45 мм, вес с браслетом составляет 89 г. В Китае Amazfit T-Rex Ultra будут стоить около 30 600 рублей, часы стоит ожидать и на российском рынке, но когда именно неизвестно.