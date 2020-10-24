Зарядное устройство MagSafe может оставлять круглые отпечатки на чехлах iPhone 12

Сегодня компания опубликовала новую статью в разделе поддержки, посвященную зарядному устройству MagSafe, с рекомендациями по правильному использованию нового аксессуара. Во-первых, Apple поясняет, что для зарядного устройства MagSafe на самом деле не требуется адаптер USB-C на 20 Вт. MagSafe работает с адаптером питания мощностью не менее 12 Вт, но тогда он не будет обеспечивать телефон полной энергией.

Использование адаптера питания мощностью менее 20 Вт приведет к более медленной подзарядке. Стоит отметить, что индуктивная зарядка обеспечивает меньшую мощность устройства, чем то, что поступает в адаптер питания, поэтому пользователи, которые хотят заряжать свой iPhone мощностью 15 Вт с помощью MagSafe, должны получить адаптер USB-C на 20 Вт.

Apple просит пользователей iPhone 12 удалить все, что находится между телефоном и зарядным устройством MagSafe, например кредитные карты, паспорта и все, что имеет магнитные полосы или чипы RFID. Компания также уточняет, что зарядное устройство MagSafe не работает с новым кожаным кошельком iPhone, поэтому вам также необходимо снять его перед зарядкой iPhone.

В той же статье поддержки есть тонкое примечание, предупреждающее пользователей об использовании зарядного устройства MagSafe с чехлами. Apple заявляет, что зарядное устройство MagSafe может оставлять круглые отпечатки на кожаных чехлах, но это также может распространяться и на другие чехлы. Некоторые пользователи уже заметили отпечаток MagSafe на своих силиконовых чехлах.

Вот все рекомендации Apple для зарядного устройства MagSafe:

— Не кладите кредитные карты, значки безопасности, паспорта или брелки для ключей между вашим iPhone и зарядным устройством MagSafe, поскольку это может повредить магнитные полосы или чипы RFID в этих предметах. Если у вас есть чехол, в котором хранятся какие-либо из этих чувствительных предметов, снимите их перед зарядкой или убедитесь, что они не находятся между задней частью устройства и зарядным устройством.

— Как и в случае с другими беспроводными зарядными устройствами, ваш iPhone или зарядное устройство MagSafe может немного нагреваться во время зарядки iPhone. Чтобы продлить срок службы батареи, если она станет слишком горячей, программное обеспечение может ограничить зарядку выше 80 процентов. Ваш iPhone или зарядное устройство MagSafe могут нагреваться, и зарядка может занять больше времени после интенсивного использования. Ваш iPhone снова зарядится, когда температура упадет. Попробуйте переместить iPhone и зарядное устройство в более прохладное место.

— Ваш iPhone не будет заряжаться по беспроводной сети при одновременном подключении к источнику питания через порт Lightning — вместо этого ваш iPhone будет заряжаться через разъем Lightning.

— Узнайте, как очистить зарядное устройство MagSafe.

— Если вы храните iPhone в кожаном футляре во время зарядки с помощью зарядного устройства MagSafe, на нем могут появиться круглые отпечатки от контакта.

MagSafe зарядное устройство стоит $ 39 на Apple. Адаптер питания 20W USB-C продается отдельно за $ 19.