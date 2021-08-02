Запуск Xiaomi Mi 11T Pro может быть близок

Новый телефон Xiaomi с номером модели 2107113SG получил сертификацию малазийского органа SIRIM. В листинге указано, что это устройство будет выпущено в Малайзии под названием Xiaomi Mi 11T Pro.

В списке SIRIM нет информации о спецификациях Mi 11T Pro. Существование модели Pro предполагает, что может быть ванильный вариант под названием Mi 11T. Помимо SIRIM, имя Mi 11T Pro и номер модели также появились в базе данных IMEI.

Прошлогодние смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro работали на мобильной платформе Snapdragon 865. Следовательно, вполне вероятно, что серия Mi 11T может быть оснащена флагманским чипом Snapdragon 8-й серии. Еще неизвестно, использует ли компания дуэт Mi 11T с Snapdragon 870 или Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 10T имеет 6,67-дюймовый IPS LCD 144Hz FHD + дисплей с Gorilla Glass 5 защиты и MIUI 12 на основе Android OS 12.

Задняя камера Mi 10T Pro имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокий объектив и 5-мегапиксельную макро-камеру. В нем установлена ​​20-мегапиксельная селфи-камера.

Mi 10T имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Mi 10T Pro имеет OIS с поддержкой 108-мегапиксельного основной камерой вместо 64-мегапиксельного объектива находится на Ми 1еТ. В остальном характеристики обоих телефонов идентичны.

MI 10T был переименован в телефон Redmi K30S в Китае. Следовательно, вполне вероятно, что Mi 10T может отправиться в Китай в качестве телефона серии Redmi K40 или под брендом Redmi K40S.

Источник — Astera.