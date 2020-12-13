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Запуск Xiaomi Mi 11 запланирован на 29 декабря

13.12.2020 22:11

В начале месяца генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь объявил, что Mi 11 станет первым телефоном в мире, который будет оснащен новым флагманским процессором Snapdragon 888. В только что полученном сообщении указывается конкретная дата запуска.

Источником информации является тот же человек, который сообщил нам о дате запуска Mi Watch Lite и подтвердил. По его словам, Xiaomi установила 29 декабря в качестве даты, когда планирует представить Mi 11. К сожалению, мы не уверены, будет ли это событие глобального запуска или для Китая.

Запуск Xiaomi Mi 11 запланирован на 29 декабря

Ранее сообщалось, что телефон также поступит в продажу в этом месяце . Поскольку до конца месяца осталось всего два дня, если дата запуска 29 декабря окажется верной, то можно с уверенностью предположить, что телефон поступит в продажу в тот же день, о котором было объявлено.

Хотя этот подсказчик не дал нам повода сомневаться в нем, есть вероятность, что Xiaomi может решить изменить свои планы в отношении запуска устройства. Тем не менее, Mi 11 будет первым смартфоном в мире с новым чипсетом, когда он решит запустить.

Утечка рендеров показывает, что у флагмана будет изогнутый дисплей с дырочкой в ​​верхнем левом углу экрана. Дизайн задней части претерпел изменения по сравнению с предшественником. Также меньше датчиков — на три ниже, чем у Mi 10 5G с четырьмя камерами . Утечки показал основной камеры является 108MP датчик и она приносит вместе с ней UltraWide камерой 13 Мпикс и макро — 5MP камера.

Другие заявленные характеристики — это частота обновления 120 Гц, емкость аккумулятора 4780 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 55 Вт и новая версия MIUI под названием MIUI 12.5 на базе Android 11 .

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