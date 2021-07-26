Запуск Tecno Pova 2 в Индии запланирован на 2 августа

В прошлом месяце Tecno представила смартфон-монстр Tecno Pova 2 на Филиппинах, отметив его дебют. Теперь смартфон готов к запуску на индийском рынке в следующем месяце. Сегодня Amazon India опубликовала целевую страницу смартфона, подтверждающую его прибытие в Индию.

Tecno Pova 2 начнется 2 августа в Индии. Ожидается, что он поступит в трех цветовых вариантах — черном, синем и серебристом. Устройство придет на смену оригинальной Tecno Pova, выпущенной еще в ноябре прошлого года.

Поскольку смартфон Pova 2 уже представлен на Филиппинах, характеристики телефона известны. Кроме того, листинг Amazon подтверждает его дизайн и внутреннее устройство.

В смартфоне установлен гигантский 6,9-дюймовый ЖК-дисплей с дырочками и разрешением Full-HD +. Он имеет высокую частоту дискретизации сенсорного экрана 180 Гц и максимальную яркость 480 нит. У него современное соотношение сторон 20: 5: 9 и узкие рамки.

Он может похвастаться четырьмя задними камерами с 48-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельным макросенсором, 2-мегапиксельным датчиком глубины и, наконец, 2-мегапиксельной камерой AI. Остров камеры чем-то похож на оригинальный смартфон Tecno Pova. Впереди у него одна 8-мегапиксельная камера для селфи.

Под капотом он работает на чипсете MediaTek Helio G85 в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. Он поставляется со специальным слотом для карт памяти microSD для дополнительного хранилища.

Его основной изюминкой является массивная батарея емкостью 7000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Это на 1000 мАч больше, чем у предшественника на 6000 мАч. Смартфон работает под управлением HiOS на базе Android 11 из коробки.

Источник — Astera.