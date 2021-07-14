Запуск Tecno Camon 17 и Camon 17 Pro намечен на 15 июля в Индии

Недавно новый листинг на Amazon India показал, что предстоящая серия Tecno Camon 17 скоро будет запущена в Индии. Серия будет впервые доступна на распродаже Prime Day 26 июля. Учитывая это, пользователи сети предположили, что серия смартфонов будет запущена в тот же день. Но компания Tecno India официально подтвердила 15 июля в качестве даты запуска серии Tecno Camon 17.

В серию Tecno Camon 17 войдут два телефона — Tecno Camon 17 и Tecno Camon 17 Pro. Ожидается, что первый появится в Индии в ценовом диапазоне 15 000 вон, тогда как второй рекламируется в диапазоне цен от 15 000 до 20 000 вон.

Camon 17 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD + и частотой обновления 90 Гц. С другой стороны, модель Pro оснащена 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с той же частотой обновления 90 Гц. Оба телефона могут похвастаться одной камерой на передней панели, с датчиком 48 МП на Pro и снимком на 16 МП на ванильной модели.

На Camon 17 Pro есть система с четырьмя задними камерами с основным объективом на 64 МП, сверхшироким датчиком на 8 МП и двумя блоками 2 МП для боке и монохромных снимков. Vanilla Camon 17 имеет тройную заднюю камеру с основным объективом на 48 МП, объективом с эффектом боке на 2 МП и, наконец, датчиком AI. Оба телефона имеют специальный сканер отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Источник — Astera.