Запуск смартфонов серии Honor 50 назначили на 16 июня в Китае

Honor, производитель смартфонов, который стал независимым в начале этого года , подтвердил, что его новое устройство, серия Honor 50, будет официально запущено в Китае 16 июня.

Ранее компания подтвердила, что Honor 50 будет оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Ожидается, что в Pro-версии смартфона будет установлен флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

Бренд смартфонов также получил разрешение начать использовать Google Mobile Services на своих устройствах, а недавний твит Honor Germany подтвердил, что серия Honor 50 будет поддерживать GMS , что открывает путь к глобальному дебюту устройства.

Судя по утечкам, похоже, что в телефоне есть большой модуль камеры в форме таблетки в верхнем левом углу, который содержит два больших круга. В верхнем круге находится один датчик камеры — основной, а в нижнем — зум-объектив перископа и третий датчик камеры.

Вероятно, смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах — желтом, синем и фиолетовом. Может быть еще несколько цветов, но мы узнаем об этом, когда телефоны станут официальными.

Источник — Astera.