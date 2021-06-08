Запуск Samsung Galaxy M32 ожидается в июне

Следующим телефоном серии M от Samsung может стать Galaxy M32. Страница поддержки телефона недавно появилась на веб-сайте Samsung India. Теперь он получил одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC), которое указывает, что он может быть запущен уже в этом месяце.

Galaxy M32 был замечен с номером модели SM-M325F в базе данных FCC. В листинге указано, что телефон будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. К сожалению, другой информации об его характеристиках в листинге нет.

В недавнем прошлом телефон получил одобрение других сайтов сертификации, таких как Wi-Fi Alliance , Bluetooth SIG, DEKRA и Бюро индийских стандартов ( BIS ). В апреле он был замечен с такими характеристиками, как набор микросхем Helio G80 , 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Сертификация DEKRA показала, что телефон может поставляться с батареей емкостью 6000 мАч . Ходят слухи, что Galaxy M32 может быть основан на телефоне Galaxy A32, о котором было объявлено ранее в этом месяце.

Источник — Astera.ru.