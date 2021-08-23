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Запуск Samsung Galaxy A52s 5G в Индии неизбежен

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Samsung анонсировала Galaxy A52 и Galaxy A72 в марте в Индии. На прошлой неделе она представила Galaxy A52s 5G в Великобритании. Индия является одним из рынков, на которых будет продаваться смартфон, поскольку в начале этого месяца на веб-сайте Samsung India была запущена его страница поддержки. Свежая информация, предоставленная информатором, показывает, что запуск в Индии Galaxy A52s 5G может быть совсем близко.

Информатор Дебаян Рой поделился изображением плаката Galaxy A52s 5G и заявил, что компания начала рассылать свои плакаты в розничные магазины в Индии.

Запуск Samsung Galaxy A52s 5G в Индии неизбежен

На плакате изображен Galaxy A52s 5G с выровненным по центру перфорированным дисплеем. На задней панели устройства можно увидеть установку с четырьмя камерами. Изображение показывает, что на индийском рынке телефон поступит как минимум в черном и белом цветах.

Источник — Astera.

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