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Запуск Samsung Galaxy A22 5G в Индии возможен в августе

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Samsung сообщила о Galaxy A22 4G в начале этого месяца. Телефон был представлен по цене 18 499 рупий (~ 247 долларов). Вскоре после его объявления мельница слухов начала предполагать, что A22 5G также скоро прибудет в Индию. Свежий отчет, в котором цитируется информация, полученная от информатора Йогеша, показывает, что Galaxy A22 5G, возможно, дебютирует в Индии в августе.

Samsung Galaxy A22 5G имеет 6,6-дюймовую IPS ЖК — панель, которая обеспечивает разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей и частоту обновления 60 Гц. В устройстве предустановлена ​​ОС Android 11.

Запуск Samsung Galaxy A22 5G в Индии возможен в августе

Спереди у него 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Основная камера устройства состоит из 48-мегапиксельной основной, 5-мегапиксельной сверхширокоугольной линзы и 2-мегапиксельной линзы для увеличения глубины резкости. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Dimensity 700 5G чип присутствует под капотом Галактики A22 5Г. В Европе он доступен с 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.

Samsung Galaxy A22 5G
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