Запуск Samsung Galaxy A22 5G в Индии неизбежен

В начале этого месяца, Samsung объявила в Европе Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G. Страница поддержки версии 5G появилась на веб-сайте Samsung в Индии, что указывает на то, что ее запуск в Индии может быть близок.

Galaxy A22 5G с номером модели SM-A226B/DS ранее был замечен в Бюро индийских стандартов. На странице поддержки Galaxy A22 5G, которая теперь доступна на веб-сайте Samsung India, нет информации о своем веб-сайте. Однако все его характеристики уже известны, поскольку он дебютировал во всем мире в начале этого месяца.

Samsung Galaxy A22 5G оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев.

В Dimensity 700 чип топлива Галактики А22 5G с до 8 Гб оперативной памяти. Устройство предлагает до 128 ГБ памяти и слот для карт памяти microSD. A22 5G имеет массивную батарею емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Galaxy A22 5G работает под управлением One UI 3.1 на базе ОС Android 11. У него 8-мегапиксельная передняя камера, а на задней панели — 48-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Galaxy A22 5G доступен в Европе по цене 229 евро. В настоящее время он доступен как самый доступный телефон 5G от бренда. В настоящее время нет информации о ценах на Galaxy A22 5G для Индии.

Источник — Astera.