Запуск Samsung Galaxy A03s неизбежен

Предполагается, что в ближайшее время Samsung анонсирует смартфон начального уровня Galaxy A03s на нескольких рынках. Похоже, что телефон не займет слишком много времени, чтобы стать официальным, поскольку он был обнаружен в списке Google Play Console и Google Supported Devices. Как обычно, в листинге раскрыты основные характеристики устройства.

Как следует из названия, Galaxy A03s придет на смену Galaxy A02s прошлого года. Список A03s в консоли Google Play показывает, что он поддерживает разрешение HD + и работает на ОС Android 11. В Galaxy A02s не было сканера отпечатков пальцев. Список Play Console подтверждает, что A03s будет оснащен датчиком отпечатков пальцев. CAD-рендеринг телефона, появившийся несколько недель назад, показал, что он может быть оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

Galaxy A03s оснащен 3 ГБ оперативной памяти и MT6765, указанным в списке. В прошлом месяце устройство было замечено с чипом MT6765V / WB на сайте тестирования Geekbench. Хотя номер модели MT6765 связан с Helio P35 и G35, на основе списка Geekbench можно сказать, что он может работать от чипа Helio G35.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A03s будет иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера будет включать 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Устройство, вероятно, будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Недавняя утечка показала, что Galaxy A03s будет иметь такие оттенки, как черный, белый и синий. Также выяснилось, что вариант телефона с 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ будет стоить 150 евро (~ 176 долларов). Он может вскоре стать официальным в Индии, так как его страница поддержки недавно была запущена на веб-сайте Samsung India.

Источник — Astera.