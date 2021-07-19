Запуск Realme Buds Q2 Neo в Индии назначен на 23 июля

Realme только что объявила, что представит новый продукт на индийском рынке. Buds Q2 Neo будут новейшими по-настоящему беспроводными наушниками от компании, которые будут выпущены 23 июля 2021 года.

Китайский производитель смартфонов только что поделился новостью в Твиттере о своих грядущих наушниках, которые, по-видимому, представляют собой ребрендинг Buds Q2, которые продаются в Пакистане. Для тех, кто не знает, версия Buds Q2, которая сейчас продается в Индии, — это Buds Air 2 с ребрендингом , который также был запущен в Пакистане еще в апреле 2021 года. Теперь поставщик подтвердил, что он будет запускать Buds Q2 Neo в Индия вместе с Realme Watch 2 Pro и Buds Wireless 2 Neo на виртуальном мероприятии 23 июля.

Что касается новых беспроводных наушников, компания представит Buds Q2 Neo в двух цветовых вариантах, а именно в черном и синем, а наушники также будут иметь калейдоскопический рисунок. Согласно официальным примечаниям, наушники смогут предложить пользователям до 20 часов полного воспроизведения, включая чехол для зарядки. Одни только наушники обеспечивают до 5 часов воспроизведения, в то время как компания утверждает, что за 10 минут зарядки наушники могут работать около 2 часов.

Наушники имеют внутриканальный дизайн с 10-миллиметровым динамическим драйвером, который также поддерживает полимерную диафрагму из PEEK и TPU с технологией улучшения низких частот. Он также поставляется с оптимизацией для мобильных игр, с игровым режимом, обеспечивающим низкую задержку 88 мс, чтобы избежать задержек между визуальными эффектами игрового процесса и звуком. Боковые стороны наушников поддерживают сенсорное управление, а Buds Q2 Neo также предлагает функцию подавления шума окружающей среды (ENC) вместе с Bluetooth 5.0.

Источник — Astera.