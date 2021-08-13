Запуск iQOO 8 в Индии может быть близок

Все флагманские телефоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro будут официально представлены в Китае 17 августа. В настоящее время нет информации о других рынках, которые получат iQOO 8. Типстер обнаружил предполагаемый индийский вариант в базе данных IMEI.

В базе IMEI появился новый телефон iQOO с номером модели I2019. В листинге указано, что этот номер модели принадлежит iQOO 8. Хотя iQOO 8, скорее всего, появится на индийском рынке в ближайшем будущем, нет ни слова о том, получит ли страна также iQOO 8 Pro.

Недавняя утечка показала, что iQOO 8 будет оснащен плоским OLED- дисплеем FHD + 120 Гц и батареей емкостью 4350 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Он может иметь 48-мегапиксельную (Sony IMX598) + 13-мегапиксельную (сверхширокую) + 13-мегапиксельную (телеобъектив) тройную камеру для фотосъемки. Пока неясно, будет ли устройство работать на чипе Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Предполагается, что телефон V2136A Vivo, который недавно был сертифицирован китайским органом 3C, может стать грядущим смартфоном iQOO 8.

Утечка также показала, что iQOO 8 Pro имеет 6,78-дюймовую панель Samsung AMOLED E5 с изогнутыми краями, которая поддерживает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Он может содержать аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Ожидается, что Snapdragon 888 Plus будет работать на iQOO 8 Pro. Он может поставляться с тройной камерой на 50 мегапикселей (Sony IMX766) + 48 мегапикселей (Sony IMX598, сверхширокий) + 16 мегапикселей (телефото с поддержкой OIS). Другие характеристики, по слухам, включают до 12 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ расширенной оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти и Android 11 на базе OriginOS.

Источник — Astera.