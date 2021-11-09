Запуск iQOO 8 в Индии близок к сертификации BIS

Сообщается, что iQOO India планирует выпустить в Индии смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Legend в этом месяце. Сегодня была обнаружена vanilla iQOO 8 с номером модели V2136, занесенная в базу данных органа BIS. Сертификация BIS — хороший намек на то, что запуск его в Индии может быть не за горами.

Технические характеристики iQOO 8 не являются секретом, поскольку он уже запущен в Китае. Он оснащен 6,56-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD +. Устройство оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Работает на ОС Android 11.

IQOO 8 работает на мобильной платформе Snapdragon 888 v. Ему помогают до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. В устройстве отсутствует поддержка внешнего хранилища.В iQOO 8 есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Его задняя панель имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельный телеобъектив. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4350 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. iQOO India в настоящее время ничего не говорит о запуске серии iQOO 8.

Источник — Astera.