Запуск Google Pixel 6A отложен до июля вместе с Pixel Watch

Мы давно знали о планах Google выпустить бюджетную версию серии Pixel 6, а именно Pixel 6a . Он также должен был стать первым устройством Pixel серии A, которое будет продаваться за пределами Японии и США. И хотя ожидалось, что дата большого раскрытия будет 26 мая, похоже, нам все-таки придется подождать еще пару месяцев.

Последний совет о дате выпуска Pixel 6a исходит от Джона Проссера — известного ведущего в Твиттере, — который утверждает, что у него есть инсайдерские источники, указывающие на выпуск в конце июля. Причиной этого, как утверждает Проссер, является продолжающаяся нехватка чипов, которая на данный момент затронула почти все крупные технологические бренды.

Как я уже упоминал в сегодняшнем шоу: я слышал, что Google отложил выпуск пикселя 6a до конца июля. (нехватка чипов) Pixel Watch все еще 26 мая, но источник полагает, что вскоре они могут быть запущены.

— Джон Проссер (@jon_prosser) 4 марта 2022 г.

Рассматриваемый чип, производство которого задерживается, вероятно, является тем же чипом Tensor GS101 SoC, который используется во флагманах Pixel 6 и Pixel 6 Pro . Оба из них столкнулись с задержками в собственном производстве, что привело к задержке времени доставки из Google . Поскольку ожидается, что третий занявший второе место будет использовать тот же набор микросхем, Google может быть сложно обеспечить своевременное производство и доставку всех трех.

Как показывает твит (через 91Mobiles ), в то время как первые Pixel Watch от Google все еще, по-видимому, должны быть выпущены 26 мая, они также, к сожалению, могут быть перенесены на более поздний срок — это означает, что нам, возможно, придется ждать Wear OS 3 еще дольше, поскольку хорошо. Ожидается, что чипсет Pixel Watch будет либо Snapdragon Wear 5100, либо специализированным чипсетом Exynos.