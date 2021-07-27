Запущены наушники LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS с ANC

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics представил два новых настоящих беспроводных наушника, которые предлагают инновационные функции, которых еще не было у ведущих брендов наушников, Apple и Samsung. Новые наушники LG Tone Free FP9, Tone Free FP8 и FP5 TWS отражают планы LG по увеличению доли рынка с помощью некоторых инновационных технологий. Пространственная обработка звука в наушниках указывает на то, что новые наушники LG от Meridian Audio обеспечивают более полное погружение в процесс прослушивания.

Новые наушники LG Tone Free созданы таким образом, чтобы звучать так, будто они исходят со всех сторон, с использованием 3D-звука и других технологий. Устройства также имеют уникальный зарядный чехол со светодиодной УФ-лампой, которая используется для очистки и дезинфекции ушных вкладышей и предотвращения возможной бактериальной инфекции ушей пользователя. Функция пространственной обработки в наушниках создает более обширную и захватывающую звуковую звуковую сцену и дает ощущение, что музыка доносится со всех сторон. У устройств также более короткий стержень, чем у некоторых предшественников, и больше микрофонов на наушниках для лучшего вызова и активного процесса шумоподавления.

Еще одно инновационное дополнение к наушникам LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS — это режим Whispering, который позволяет пользователю использовать правый наушник в качестве микрофона, где вы можете шептать. Поддержка приложений обеспечивается приложением LG Tone Free, которое может служить эквалайзером, помогает найти устройство и настраивать сенсорное управление.

Наушники также оснащены мощным аккумулятором, который может обеспечить до 24 часов развлечений (чехол для зарядки продлевает срок службы батареи на 14 часов). Также будет доступна быстрая зарядка, так как 5-минутная зарядка может обеспечить 1 час прослушивания. Наушники также имеют степень защиты IPX4, что обеспечивает некоторую степень водонепроницаемости.

Трое новых наушников LG Tone Free появятся в продаже к августу, хотя информация о ценах не разглашается. Для презентации уже намечены три цветовых варианта: Charcoal Black, Pearl White и Haze Gold.

Источник — Astera.