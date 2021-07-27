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Запущены наушники LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS с ANC

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Южнокорейский технологический гигант LG Electronics представил два новых настоящих беспроводных наушника, которые предлагают инновационные функции, которых еще не было у ведущих брендов наушников, Apple и Samsung. Новые наушники LG Tone Free FP9, Tone Free FP8 и FP5 TWS отражают планы LG по увеличению доли рынка с помощью некоторых инновационных технологий. Пространственная обработка звука в наушниках указывает на то, что новые наушники LG от Meridian Audio обеспечивают более полное погружение в процесс прослушивания.

Запущены наушники LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS с ANC

Новые наушники LG Tone Free созданы таким образом, чтобы звучать так, будто они исходят со всех сторон, с использованием 3D-звука и других технологий. Устройства также имеют уникальный зарядный чехол со светодиодной УФ-лампой, которая используется для очистки и дезинфекции ушных вкладышей и предотвращения возможной бактериальной инфекции ушей пользователя. Функция пространственной обработки в наушниках создает более обширную и захватывающую звуковую звуковую сцену и дает ощущение, что музыка доносится со всех сторон. У устройств также более короткий стержень, чем у некоторых предшественников, и больше микрофонов на наушниках для лучшего вызова и активного процесса шумоподавления.

Запущены наушники LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS с ANC

Еще одно инновационное дополнение к наушникам LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS — это режим Whispering, который позволяет пользователю использовать правый наушник в качестве микрофона, где вы можете шептать. Поддержка приложений обеспечивается приложением LG Tone Free, которое может служить эквалайзером, помогает найти устройство и настраивать сенсорное управление.

Запущены наушники LG Tone Free FP9, FP8 и FP5 TWS с ANC

Наушники также оснащены мощным аккумулятором, который может обеспечить до 24 часов развлечений (чехол для зарядки продлевает срок службы батареи на 14 часов). Также будет доступна быстрая зарядка, так как 5-минутная зарядка может обеспечить 1 час прослушивания. Наушники также имеют степень защиты IPX4, что обеспечивает некоторую степень водонепроницаемости.

Трое новых наушников LG Tone Free появятся в продаже к августу, хотя информация о ценах не разглашается. Для презентации уже намечены три цветовых варианта: Charcoal Black, Pearl White и Haze Gold.

Источник — Astera.

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